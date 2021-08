Ue, analizziamo con attenzione la decisione di Varsavia

BRUXELLES, 07 AGO - La Commissione Ue "analizzerà con attenzione" le due ordinanze emanate il 5 agosto dal primo presidente della Corte Suprema polacca, Malgorzata Manowska, per sospendere l'attività della camera disciplinare, l'organismo per vigilare sul potere giudiziario al centro di uno scontro profondo con la Ue sull'indipendenza dei giudici. Lo riferisce un portavoce Ue. "Entro il 16 agosto le autorità polacche sono tenute a informare la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla sentenza del 15 luglio" con la quale la Corte di giustizia Ue aveva bocciato la riforma della giustizia di Varsavia e il regime disciplinare dei giudici. (ANSA).