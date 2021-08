Green Pass: Piemonte, test rapidi a prezzi calmierati

TORINO, 07 AGO - Sono duecento le farmacie piemontesi che hanno aderito al protocollo di Federfarma per i tamponi antigenici rapidi a prezzo calmierato, 8 euro per gli under 18 e 15 per i maggiorenni. Una dimostrazione dello "spirito di servizio che i farmacisti garantiscono sempre nei confronti della cittadinanza e conferma la disponibilità delle farmacie a farsi carico dei bisogni della popolazione, in particolare in un momento, ormai prolungato, di emergenza sanitaria - sottolinea il dottor Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte - e continueremo a farlo in ogni occasione sarà necessario: questo il ruolo della farmacia, presidio primo di salute. Siamo certi che in breve tempo tutte le nostre farmacie applicheranno il protocollo e andranno incontro alle esigenze della popolazione". "Il Generale Figliuolo si è voluto complimentare personalmente per questo risultato perché, ancora una volta, dal Piemonte arriva una risposta immediata e importante in questo nuovo momento di necessità legato alla gestione della pandemia - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Le nostre farmacie, fin dall'inizio dell'emergenza, sono state un sostegno fondamentale al fianco di noi istituzioni e di tutto il sistema sanitario per contrastare il Coronavirus, dai tamponi alla vaccinazione e, adesso, con questa nuova disponibilità a venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie per il Green Pass. Andiamo avanti così, con la massima attenzione e sensibilità di tutti i nostri operatori sanitari, pubblici e privati, per garantire un Piemonte in sicurezza ai suoi cittadini e a coloro che, anche in una estate più difficile come questa, stanno scegliendo la nostra regione come meta delle proprie vacanze". (ANSA).