Afghanistan: talebani conquistano un altro capoluogo

(ANSA-AFP) - KABUL, 07 AGO - I talebani hanno catturato la città di Sheberghan a Jawzjan, secondo capoluogo di provincia afghano a cadere nelle mani degli insorti in meno di 24 ore. La città è la patria del famigerato 'signore della guerra' Abdul Rashid Dostum, tornato in Afghanistan questa settimana dalla Turchia dove era andato per ricevere cure mediche. Da quando hanno lanciato una serie di offensive a maggio in concomitanza con il ritiro delle truppe straniere, i talebani hanno conquistato vaste zone rurali dell'Afghanistan. (ANSA-AFP).