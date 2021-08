Covid: Usa, oltre 100.000 casi al giorno, più di un anno fa

WASHINGTON, 07 AGO - I nuovi casi di contagio da Covid negli Usa hanno superato la media di 100 mila giorno per la prima volta da febbraio, un livello più alto di quello della scorsa estate quando ancora non erano disponibili i vaccini. Lo riportano i media Usa. Anche la media dei ricoveri è aumentata in una settimana di oltre il 40% rispetto alla settimana precedente. (ANSA).