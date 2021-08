Boccia (Pd), penso che la terza dose di vaccino sia scontata

ROMA, 06 AGO - "La terza dose di vaccino, lo diranno le autorità sanitarie, ma penso che ormai sia scontata. E' evidente che il percorso per uscire da questa situazione passi attraverso un contenimento graduale e progressivo delle forme di contagio: il Partito Democratico è ed è sempre stato per l'obbligo vaccinale, il green pass è una tappa di questo percorso". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Omnibus su La7. "Oggi abbiamo i vaccini, vacciniamoci tutti perché stavolta a settembre non ci saranno alibi per nessuno. Mi auguro anche che la Lega di Salvini possa porre fine alla continua ipocrisia: prima è contro le autocertificazioni e poi diventa a favore, prima la vuole solo per alcuni e poi solo a favore di qualcun altro; prima è contro la proroga dello stato di emergenza, poi a favore, poi dopo forse. Ora è la volta della lotta al Green pass prima, salvo poi adeguarsi senza batter ciglio e domani chi lo sa". (ANSA).