Salvini,non puoi chiedere green pass e far sbarcare chiunque

ROMA, 06 AGO - Sull'immigrazione "non ci siamo". Luciana Lamorgese "è uno dei ministri che brilla per assenza. Anche in queste ore stanno sbarcando centinaia di clandestini. Aspettiamo che al ministero dell'Interno qualcuno dimostri che c'è un ministro, per il momento non ce ne siamo accorti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, al termine di una visita al canile di Vallegrande, a Roma. "Non puoi chiedere il green pass agli italiani per andare in pizzeria e poi fai sbarcare chiunque". (ANSA).