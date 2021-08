Cuomo: foto a bordo piscina mentre lavora, polemiche

NEW YORK, 06 AGO - Fanno discutere le immagini di Andrew Cuomo ripreso a bordo piscina nella sua residenza mentre monta lo scandalo per le accuse di molestie sessuali contenute nel rapporto della procuratrice generale dello stato Letitia James. Negli scatti pubblicati dal New York Post si vede il governatore seduto su una sedia a bordo piscina nella New York State Mansion di Albany, dove si e' barricato negli ultimi giorni. Insieme a lui ci sarebbe la segretaria Stephanie Benton, impegnata a scrivere al computer. Fatta eccezione per il video in cui si e' difeso, negando nuovamente di aver mai toccato qualcuno in modo inappropriato, dalla pubblicazione del rapporto Cuomo non e' mai apparso in pubblico. Secondo diverse fonti e' impegnato a pianificare le prossime disperate mosse per cercare di salvare la sua carriera politica, mentre tutti i vertici democratici, a partire dal presidente Joe Biden e la speaker della Camera Nancy Pelosi, chiedono le sue dimissioni. (ANSA).