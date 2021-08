Bianchi, Green pass è modo per tornare a scuola in sicurezza

ROMA, 06 AGO - "Crediamo che il Green pass per il personale scolastico sia un modo per tornare a scuola in sicurezza; sarà possibile anche presentare il tampone. Abbamo inoltre un poderoso programma per intervenire sulle classi piu numerose, sostenere in particolare i ragazzi delle ultime classi nel recupero di apprendimenti, interventi per la messa in sicurezza delle aule e accordi per i trasporti. L'intervento è ampio". lo ha detto a Unomattina il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. (ANSA).