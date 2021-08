Green pass: sit-in non autorizzato a Roma, 39 identificati

ROMA, 06 AGO - Sono 39 le persone identificate durante una manifestazione non preavvista alla Questura di Roma contro il green pass. La loro posizione è ora al vaglio della polizia. Ieri sera si sono radunate in piazza della Rotonda, al centro, circa 40 persone. A quanto reso noto dalla Questura, hanno iniziato a distribuire ai passanti alcuni volantini che pubblicizzavano un'iniziativa di protesta, anche questa non formalmente preavvisata, contro il green pass prevista per stasera a Trastevere "allo scopo dissuadere i ristoratori della zona a richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione vaccinale". Il gruppo di manifestanti è stato identificato dalle forze dell'ordine presenti sul posto. Alcuni hanno successivamente sfilato in corteo. La Digos sta procedendo alle attività necessarie per la loro denuncia alla Procura per manifestazione e corteo non preavvisato e non autorizzato. "Tale reato prevede la pena dell'arresto fino a sei mesi ed una ammenda da 103 a 413 euro" sottolinea la Questura. Saranno valutate anche le posizioni dei non residenti a Roma per l'eventuale emanazione nei loro confronti di un divieto di ritorno a Roma per un determinato periodo. (ANSA).