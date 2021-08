Draghi,di tutto per evitare Covid si aggravi, speriamo basti

ROMA, 06 AGO - "Cosa temere di più nei mesi a venire? Dobbiamo essere sicuri di aver fatto di tutto per evitare che la pandemia si aggravi: che basti o no non lo sappiamo. Tutto viene fatto sulla base delle evidenze e dei dati di oggi". Lo dice il premier Mario Draghi parlando con i cronisti a Palazzo Chigi prima della pausa ferragostana. (ANSA).