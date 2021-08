Scontro con un'auto, morto motociclista 26enne a Modena

MODENA, 05 AGO - Un motociclista di 26 anni, nato a Reggio Emilia e residente a Modena, ha perso la vita questo pomeriggio intorno alle 15 a Modena, in un incidente stradale avvenuto in via Emilia Est, all'altezza dell'incrocio con via del Pozzo. Ferita, e portata all'ospedale di Baggiovara, una giovane caricata sulla stesso mezzo guidato dalla vittima, che si è scontrato con un'auto. Sul posto, oltre ai soccorsi, la polizia municipale di Modena. La moto si è scontrata con un'auto guidata da un anziano. Stando alle prime ricostruzioni, che non sono definitive e comunque al vaglio della municipale, all'origine dell'incidente mortale potrebbe esserci stata una manovra azzardata della vettura. (ANSA).