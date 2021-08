M5s: 20 mila voti on line a metà giornata

ROMA, 05 AGO - Alle ore 13 erano 20 mila gli iscritti che hanno votato on line per l'elezione di Giuseppe Conte a Presidente del Movimento 5 stelle. La media dei votanti rispetto alla precedente votazione per lo Statuto di due giorni fa, ha fatto registrare un +60%. Lo fanno sapere fonti del Movimento. La votazione si svolge nella giornata odierna dalle ore 10 alle ore 22 e proseguirà domani con gli stessi orari. (ANSA).