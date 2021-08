Grandi navi: ok Senato a dl con 175 sì, passa alla Camera

ROMA, 05 AGO - L'Aula del Senato ha approvato con 175 voti favorevoli il ddl di conversione in legge del decreto Grandi navi, che detta nuove norme per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. I voti contrari sono stati 8 e un solo astenuto. Il provvedimento ora passa alla Camera e deve essere convertito in legge entro il 18 settembre. (ANSA).