Green pass:Serracchiani, strumento essenziale,ambiguità Lega

ROMA, 05 AGO - "Il green pass è uno strumento prezioso di protezione sociale e uno strumento essenziale per tornare a una qualche forma di normalità delle nostre vite. Pertanto, chi si oppone al green pass, si oppone proprio a questa possibilità. Certo, resto convinta che la persuasione sia la via migliore per far comprendere l'importanza del vaccino, ma mi rendo conto che purtroppo questo non vale per tutti". Così la capogruppo dem alla Camera, Debora Serracchiani, intervistata da Radio Immagina. "La politica dovrebbe essere d'esempio. Eppure vediamo che la Lega presenta 916 emendamenti al decreto green pass all'esame della Camera, evidenziando un atteggiamento ambiguo se non di netta contrarietà. Servirebbe da tutte le forze politiche responsabilità poiché in gioco sono le vite delle persone. Credo che le scelte che noi abbiamo supportato fin dall'inizio, sia del precedente governo Conte, che ora con Draghi, abbiano seguito l'indirizzo dell'utilizzo della cautela, delle precauzioni, del rigore e credo sia stato il migliore atteggiamento possibile", conclude. (ANSA).