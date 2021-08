M5s:iscritti dissidenti,il 10 agosto usciremo dal Movimento

ROMA, 05 AGO - "Forti dei nostri ideali fondanti, che rispecchiano i più alti valori di democrazia diretta e partecipata, faremo sparire in modo virtuale ognuno la propria stella, cancellandoci tristemente da un partito di cui ormai disapproviamo le azioni e suggellando così la nostra uscita dal Movimento, nella serata delle stelle cadenti". Così la nuova associazione "Parola agli Attivisti-5 Stelle in Movimento", che annuncia: "Martedì 10 agosto faremo cadere ognuno la nostra stella da un partito che non ci rappresenta inviando una richiesta esplicita di cancellazione dal 'fu' M5s". Così, concludono i dissidenti, "torniamo a riveder le stelle". (ANSA).