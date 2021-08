Sindacati,vaccino a prof?Governo decida ma non è sufficiente

ROMA, 04 AGO - E' "precisa responsabilità politica del Governo valutare se introdurre o meno l'obbligo di vaccinazione del personale scolastico, qualora la ritenga misura assolutamente necessaria per garantire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e in presenza". Lo scrivono Cgil, Cisl, Snals e Anief in una lettera ai ministri nella quale ricordano che "oltre l'85% del personale scolastico" è vaccinato. "Siamo comunque dell'avviso che l'introduzione dell'obbligo vaccinale non sarebbe di per sé sufficiente a dare garanzia di assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza", aggiungono. (ANSA).