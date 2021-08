Attacco hacker:Ibm,a aziende costano 4,24 mln dollari l'uno

ROMA, 04 AGO - Le violazioni dei dati costano alle aziende 4,24 milioni di dollari in media per ogni incidente: costi che per il settore sanitario raggiungono i 9,23 milioni di dollari ciascuno. Sono questi alcuni dei dati che emergono dall'ultimo Cost of a Data Breach Report di Ibm Security. Lo studio è basato su un'analisi di reali violazioni di dati subite da oltre 500 organizzazioni. In Italia l'indagine ha interessato 21 aziende e nel 2020. Nel nostro Paese il costo complessivo delle violazioni di dati è salito a 3,03 milioni di euro e il costo per ogni informazione rubata a 135 euro, un valore quasi raddoppiato nell'ultimo decennio. (ANSA).