Il Senato approva Rendiconto 2020 e Assestamento Stato 2021

ROMA, 04 AGO - L'assemblea di Palazzo Madama ha approvato il Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, l'Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. Il Rendiconto è passato con 116 sì, 20 contrari e 85 astenuti. Per l'Assestamento ci sono stati invece 196 sì, 22 contrari e 4 astenuti. I voti contrari su entrambi i provvedimenti sono di Fratelli d'Italia. La Lega si è invece astenuta sul Rendiconto in Aula così come aveva fatto in commissione, spiegando che si tratta degli effetti di provvedimenti presi dal governo Conte 2 dal quale prendere le distanze. (ANSA).