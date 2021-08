Covid: dove iniziò, non si vaccina, si ammala e muore

CASTIGLIONE D'ADDA, 04 AGO - A Castiglione d'Adda, il paese d'origine di paziente 1, Mattia Maestri, ed epicentro della prima zona rossa, è morta di covid la storica edicolante del paese, Maddalena Amiti, 78 anni, che aveva scelto di non vaccinarsi dopo non aver mai contratto il coronavirus. La donna aveva tenuto aperta la sua rivendita di giornali fin da quando, nella prima zona rossa, erano arrivati i giornali, dal terzo giorno di chiusura totale dei territorio interessato. Da lì in poi non aveva più chiuso l'attività in nessuna delle ondate successive della pandemia. In tanti, in paese, le avevano suggerito di vaccinarsi, anche dato il lavoro che svolgeva che la metteva a contatto, ogni giorno, con molte persone. Ma lei spiegava che la spaventava la possibilità di complicazioni. E, così, aveva scelto di non fare questo passo. "E' stata un punto di riferimento davvero importante, per la nostra comunità nel periodo difficilissimo delle prime ondate della pandemia, non la dimenticheremo", spiega il vicesindaco Stefano Priori. La donna si è ammalata un mese fa. Per una settimana è stata lasciata nella sua abitazione. Poi il peggioramento e il ricovero all'ospedale Maggiore di Lodi. Essendo ulteriormente peggiorata, è stata trasferita in terapia intensiva a Pavia, dove non ce l'ha fatta". (ANSA).