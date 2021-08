Papa: con il sorriso tra fedeli, ad un mese dall'intervento

CITTA DEL VATICANO, 04 AGO - Papa Francesco, ad un mese esatto dall'intervento al colon, è tornato tra i fedeli, nell'Aula Paolo VI per l'udienza generale. Questi incontri del mercoledì normalmente erano sospesi nel mese di luglio, che il Papa dedicava al suo periodo di 'ferie' a Casa Santa Marta. Quest'anno il mese di riposo è coinciso con la convalescenza dopo l'intervento del 4 luglio e il successivo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Un po' smagrito e la voce a tratti ancora indebolita ma Papa Francesco è apparso in buona salute. Il calore dei pellegrini si è fatto sentire con un lungo applauso al suo arrivo e applausi nel corso anche della catechesi. Il Pontefice è arrivato direttamente sull'area del palco dell'Aula Nervi indossando la mascherina che poi ha tolto per l'udienza. Grandi sorrisi alla gente e anche il suo gesto del pollice in su. Alla fine dell'udienza, aiutato da padre Leonardo Sapienza, ha voluto scendere i gradoni per salutare più da vicino i fedeli presenti all'udienza. (ANSA).