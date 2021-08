1300 emendamenti in commissione al Green pass,900 della Lega

ROMA, 03 AGO - Circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo di Green pass per accedere a ristoranti, eventi, convegni e congressi, cinema e teatri. A quanto si apprende, 916 proposte di modifica arrivano dalla sola Lega, che è critica sul certificato verde che si ottiene con il vaccino, un tampone o dopo la guarigione dal Covid. Dal M5s sono stati presentati una quarantina di emendamenti, dal Pd 37 in tutto. La Lega spicca per numero di proposte ma commenta così l'iniziativa: "Abbiamo presentato tanti emendamenti quanti il Movimento 5 stelle sulla giustizia". (ANSA).