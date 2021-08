Salvini, se serve mi candido capolista per Comune di Milano

MILANO, 03 AGO - "Se serve mi candido, votano in 1300 comuni, per me Milano è l'anima e il cuore sono a totale disposizione di Luca e della città. Se da candidato o da supporto ad altri candidati lo vedremo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se sarà capolista a Milano alle prossime elezioni comunali a sostegno del candidato di centrodestra Luca Bernardo. Per quanto riguarda la data del voto potrebbe essere il 3 e 4 ottobre ma c'è attesa per il decreto. "Chiedete a Lamorgese perché il decreto non arriva, per noi va bene il 3 e 4 ottobre", ha commentato Salvini. (ANSA).