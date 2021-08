Camera esamina odg su giustizia, stasera voto finale riforma

ROMA, 03 AGO - Dopo il via libera di ieri notte alla doppia fiducia messa dal governo, la Camera discute oggi gli ordini del giorno alla riforma del processo penale, per poi dare in serata il voto finale sul disegno di legge. La riforma andrà poi al Senato per il via libera definitivo. I lavori dell'Aula della Camera, iniziati di primo mattino e sospesi per il pranzo, andranno avanti per tutto il giorno, per l'esame e il voto dei 94 ordini del giorno presentati dai gruppi parlamentari. (ANSA).