Incidenti lavoro:idraulico morto folgorato nell'Alessandrino

ALESSANDRIA, 03 AGO - Un idraulico di 63 anni è morto folgorato in una abitazione di Castelletto Merli, nell'Alessandrino. Secondo una prima ricostruzione, lavorava in una abitazione per una perdita d'acqua quando avrebbe toccato con il trapano un cavo elettrico. Immediati i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'incidente in Frazione Cosso nell'abitazione di una donna residente in Svizzera. Sul posto sono intervenuti lo Spresal, che sta verificando se l'uomo fosse regolarmente assunto, i carabinieri e i vigili del fuoco. Enel è intervenuta con i propri tecnici per mettere in sicurezza l'area. (ANSA).