Coree: Seul, 'Nord risponde e riattiva la linea rossa'

PECHINO, 03 AGO - La Corea del Nord ha risposto per la prima volta alle chiamate della Corea del Sud, riattivando ufficialmente la 'linea rossa' di comunicazione militare diretta e attuando l'annuncio fatto da entrambe le parti la scorsa settimana. Malgrado fossero state tecnicamente riattivate sia quella occidentale sia quella orientale, Pyongyang non aveva finora dato segnali positivi per più giorni. "Questa mattina, abbiamo chiamato nuovamente il Nord all'ora stabilita tramite la rete internazionale della marina mercantile e abbiamo ricevuto una risposta dal Nord", ha detto un funzionario del ministero della Difesa, citato dalla Yonhap. (ANSA).