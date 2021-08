Mancano gli incentivi, a luglio immatricolazioni auto a -19,4%

TORINO, 02 AGO - In Italia nel mese di luglio sono state immatricolate 110.292 auto, il 19,4% in meno dello stesso mese del 2020. Nei sette mesi dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti - le immatricolazioni sono state 995.239, con un incremento del 38% sull'analogo periodo dell'anno scorso. A pesare secondo le associazioni di categoria l'assenza degli incentivi per l'acquisto di auto meno inquinanti, che sono ripartiti solo oggi. A luglio, evidenzia peraltro l'Anfia, le ibride per la prima volta in assoluto superano le vetture a benzina. Frenata anche per Stellantis che registra il 20,3% in meno di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2020. Da inizio anno le immatricolazioni del gruppo sono 390.897, in crescita del 39,4% sull'analogo periodo dell'anno scorso. (ANSA).