Giustizia: Conte, al voto con la coscienza pulita

BOLOGNA, 02 AGO - "Ieri abbiamo avuto un confronto con tutti i parlamentari. Ho voluto inaugurare questo nuovo corso del M5s. Discuteremo molto, ci confronteremo, lo faremo sempre in assoluta trasparenza. Arriviamo a questo voto con la coscienza pulita". Lo ha assicurato il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine del 41/o anniversario della Strage del 2 agosto 1980 a Bologna. "Abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare questi ultimi interventi in materia di giustizia, in un impianto che abbiamo costruito col ministro Bonafede. Crediamo di aver raggiunto e aggiunto dei significativi miglioramenti", ha aggiunto. (ANSA).