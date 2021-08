Zingaretti, è attacco terroristico

ROMA, 02 AGO - "Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di stampo terroristico. Il Lazio è vittima di un'offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in riferimento al violento attacco hacker che sta colpendo l'ente da alcune ore. "Gli attacchi sono ancora in corso - ha aggiunto -. La situazione molto è seria e molto grave". Nella notte, ha riferito, c'è stato un altro attacco ma è stato respinto sena ulteriori danni. (ANSA).