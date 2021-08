Tunisia: Ghannouchi lascia l'ospedale militare

TUNISI, 02 AGO - Ha lasciato l'ospedale militare di Tunisi dove era stato portato nella notte in seguito al peggioramento del suo stato di salute, Rached Ghannouchi, presidente del parlamento e leader del partito Ennahda. Lo rende noto la radio locale Mosaique Fm, aggiungendo che Ghannouchi, 80 anni, è stato dimesso dopo aver effettuato una serie di controlli medici, senza specificare altri dettagli. Il leader storico del partito islamico Ennhadha, era già stato in clinica per qualche ora il 31 luglio scorso, in seguito ad un lieve malore. Ghannouchi, vaccinato con dosi di Sinovac, era stato ricoverato all'ospedale militare anche il 13 luglio dopo essere risultato positivo al Coronavirus ed era stato dimesso il 21 luglio. (ANSA).