Square acquisterà australiana Afterpay per 29 mld dollari

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 AGO - La piattaforma di pagamento digitale statunitense Square, fondata dal boss di Twitter Jack Dorsey, ha annunciato che acquisirà l'australiana Afterpay Limited per 29 miliardi di dollari. L'acquisizione della piattaforma sarà interamente pagata in azioni e dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022. "L'acquisizione mira a consentire alle società di fornire prodotti e servizi finanziari convincenti che espandono l'accesso a più consumatori e generano entrate incrementali per i commercianti di tutte le dimensioni", hanno affermato i due gruppi in una dichiarazione congiunta. (ANSA-AFP).