Travolto in bici: investitore positivo ad alcoltest

GALLIPOLI, 01 AGO - E' stato denunciato per omicidio stradale il 41enne di Gallipoli che la scorsa notte all'uscita di un locale ha travolto e ucciso un turista 21enne che era in bicicletta, ferendone un secondo. L'uomo, condotto all'ospedale di Casarano, è risultato positivo all'alcoltest. Ha precedenti per guida in stato di ebbrezza. (ANSA).