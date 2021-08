Covid: nessun decesso Piemonte, è 18esimo giorno di seguito

TORINO, 01 AGO - Per il 18esimo giorno consecutivo non si registrano decessi da Covid-19 in Piemonte, dove restano sei, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti sono 81, 12 in più rispetto a ieri. L'Unità di crisi regionale registra anche 146 nuovi positivi, l'1,2% dei 12.144 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 68 (46,6%). I guariti sono 48, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.388 (+86) e gli attualmente positivi sono 2377 (+98). Con i 146 nuovi positivi, dunque, il Piemonte supera dall'inizio della pandemia i 370mila casi; i decessi restano 11.699, mentre i guariti sono 355.827. (ANSA).