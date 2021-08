Sarah Palin pensa a ritorno in politica, per Senato 2022

NEW YORK, 01 AGO - Sarah Palin valuta un ritorno in politica. L'ex governatrice dell'Alaska ed ex candidata alla vicepresidenza Usa lascia intravedere la possibilità di una sua candidatura al Senato nel 2022 contro la repubblicana Lisa Murkowski. "Se Dio vuole lo farò", dice Palin nel corso di un incontro con i cristiani conservatori. "E questa volta vi invito a esserci per me, perché l'altra volta non abbastanza persone mi hanno appoggiato", aggiunge Palin riferendosi al mancato sostegno ricevuto alla sua candidatura alla vicepresidenza con John McCain. (ANSA).