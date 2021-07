Covid: oggi 6.513 positivi, 16 vittime

ROMA, 31 LUG - Sono 6.513 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in una giornata in cui si registra la crescita di ricoveri e terapie intensive. Ieri i nuovi positivi erano stati 6.619. Sono invece 16 le vittime in un giorno, due in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda l'ospedalizzazione, salgono così a 214 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 1.851, 39 in più rispetto a ieri. In lieve calo, al 2,4%, il tasso di positività che ieri era al 2,67. Sono 264.860 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ad oggi, i casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono dunque 4.350.028, i morti 128.063. I dimessi ed i guariti salgono a 4.134.680, con un incremento di 2.170 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 87.285, in aumento di 4.323 unità nelle ultime 24 ore. (ANSA).