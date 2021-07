Suicide Squad, azione, musica e ritmo con supereroi DC

ROMA, 30 LUG - Nonostante la durata, oltre due ore, e la prevedibile trama piena d'azione e superpoteri THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE SUICIDA, dello sceneggiatore e regista James Gunn, non ti annoia neppure un momento e soprattutto ti fa battere continuamente il piede al ritmo di una musica onnipresente e molto tonica. Come se non bastasse, per questo film, in sala dal 5 agosto con la Warner, con eroi DC, che non ti fanno affatto rimpiangere quelli Marvel, l'ironia è garantita da dialoghi niente male e sempre puntuali per un action movie. E così non a caso anche su Rotten Tomatoes arriva al 97% di gradimento da parte della critica. Che succede nel film? Ci ritroviamo subito nell'inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali. Per loro si apre una possibilità di uscire e unirsi alla super segreta Task Force X. Al motto di 'O la va o la spacca' si riunisce così una serie di criminali per una missione appunto suicida. Tra questi: Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Capitan Boomerang (Jai Courtney), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Savant (Michael Rooker), King Shark (Sylvester Stallone), Blackguard (Pete Davidson), Javelin e la psicopatica più schizzata di tutti: Harley Quinn (Margot Robbie). Quindi, dopo averli ricattati uno ad uno in caso di diserzione, questo manipolo di delinquenti viene gettato sulla remota isola di Corto Maltese, che ricorda molto Cuba, dove anche le pietre sono antiamericane. (ANSA).