Giustizia: Giorgetti, per fortuna chiude sempre Draghi

GIFFONI VALLE PIANA, 30 LUG - "Chi ha vinto e chi ha perso sulla riforma della giustizia? Direi un pareggio ma con la vecchia regola del gol in trasferta. Quindi va bene così". Lo ha detto al Giffoni Film Festival il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti in merito all'approvazione della riforma della Giustizia. "Supporto fondamentale? No, penso che di fondamentale c'è solo Mario Draghi. Alla fine la chiude sempre lui. E per fortuna che è così". (ANSA).