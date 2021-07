Von der Leyen all'ANSA, un piano Marshall verde da 500 mld

BRUXELLES, 30 LUG - "Oltre 500 miliardi di euro saranno destinati a progetti verdi e digitali in tutta l'Ue. A questo importo vanno poi aggiunti gli investimenti nazionali e privati. E' un autentico piano Marshall verde, che farà sorgere nuovi mercati e spalancherà gigantesche opportunità economiche, per l'Europa e per l'Italia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista all'ANSA. (ANSA).