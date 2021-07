Tensione su Stazione Spaziale,accensione incontrollata Nauka

ROMA, 30 LUG - Grande tensione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS): circa 3 ore dopo l'attracco del modulo russo Nauka, intorno alle 18:30 ora italiana, i motori del modulo si sono accessi in modo incontrollato mettendo in rotazione l'intera ISS. Per contrastare la spinta sono stati attivati i propulsori di alcuni moduli a bordo. La Stazione ha raggiunto un'inclinazione di 45 gradi ma la situazione è poi gradualmente tornata sotto controllo. Non ci sono stati danni ai 7 astronauti a bordo né alla ISS ma si dovrà ora investigare sulle cause del malfunzionamento. (ANSA).