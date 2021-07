Strage Bologna: Bellini, non ho mai conosciuto Cavallini

BOLOGNA, 30 LUG - "Io non ho mai conosciuto Cavallini". Lo ha detto Paolo Bellini, facendo una breve dichiarazione spontanea nel corso del nuovo processo sulla Strage del 2 agosto 1980 che lo vede imputato per concorso nell'attentato, proprio con l'ex Nar, condannato all'ergastolo in primo grado. Bellini è intervenuto dopo la produzione di documentazione da parte della Procura generale su presunte relazioni tra lui e Cavallini, in Sud America negli anni '80. "Io - ha detto - non sono mai stato in Bolivia, la mia permanenza in Sud America è stata solo in certi periodi. Dal 1976 e dopo sette mesi rientrai in Italia. Poi sono stato in Brasile, ma non sono mai andato in Venezuela o Bolivia. Sono stato in Paraguay in due occasioni. Il 14 febbraio 1981 venni arrestato in Italia e sono e uscito a dicembre 1986. Negli anni '82 e '83 non sono mai stato in Bolivia", ha detto l'ex Avanguardia Nazionale, che negli anni Ottanta era conosciuto anche con il nome brasiliano di Roberto Da Silva. (ANSA).