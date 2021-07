Alto Adige: sondaggio Swz-Apollis, Kompatscher stacca tutti

BOLZANO, 30 LUG - Il governatore Arno Kompatscher è, con grande distacco, il politico altoatesino con il tasso di simpatia più alto. Lo rivela un sondaggio dell'istututo Apollis, pubblicato dalla Suedtiroler Wirtschaftszeitung. Il presidente della Provincia di Bolzano è infatti in prima posizione con un tasso del 2,0, seguito dal vice presidente ladino Daniel Alfreider (1,0). Si dividono il gradino più basso del podio l'assessora Waltraud Deeg (0,9) e il consigliere provinciale del Pd Sandro Repetto, primo dei politici di lingua italiana e primo rappresentante non Svp. Seguono con un tasso dello 0,8 l'assessore leghista Massimo Bessone, la consigliera verde Brigitta Foppa e l'assessora Svp Maria Hochgruber Kuenzer. Paul Koellensperger, alle provinciali del 2018 ancora terzo con 30.000 preferenze, ora si ferma in 13/a posizione, anche se tra gli under 30 si conferma terzo. Kompatscher e Alfreider guidano la classifica anche tra le donne intervistate. Per il sondaggio sono stati interpellati complessivamente 1.001 altoatesini. (ANSA).