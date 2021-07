Mostra Manara piace anche a ladri, rubati manifesti a Genova

GENOVA, 30 LUG - Sono andati "letteralmente a ruba" i manifesti della mostra di Milo Manara al Porto Antico di Genova. Lo annuncia la società organizzatrice dopo che per quattro volte ignoti hanno portato via altrettanti manifesti dal grande totem che dà il benvenuto ai visitatori posizionato davanti all'ingresso della rassegna a Porta Siberia. Intitolata "un viaggio nel desiderio", resterà aperta fino al 17 ottobre. "Belli, sono belli, l'immagine è certamente sensuale - spiega l'ufficio stampa -. Da collezione presumibilmente, tra gli appassionati, lo diventeranno appena la mostra si sarà conclusa. Nel frattempo quattro sono spariti dal totem. In poco più di un mese, a cadenza settimanale, al momento dell'apertura delle porte gli addetti si accorgono della sparizione e provvedono alla sostituzione del maxi-manifesto in pvc". (ANSA).