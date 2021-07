Rogo Oristanese: Canadair in volo tra Cuglieri e S.Lussurgiu

ORISTANO, 30 LUG - Sono riprese questa mattina all'alba le operazioni di bonifica e di spegnimento dei focolai ancora attivi del gigantesco rogo che dal 23 luglio scorso, da ormai sette giorni, devasta il Montiferru, nell'Oristanese. Le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale e volontari stanno lavorando ancora nell'area montana tra Cuglieri e Santu Lussurgiu, dove sino alla scorsa settimana sorgeva una delle zone boscate più grandi dell'Isola. In volo, in loro aiuto, ci sono già due elicotteri della flotta regionale e due Canadair, un terzo è già quasi arrivato sull'obiettivo. Si lavora per mettere in sicurezza la vastissima area percorsa dal fuoco negli ultimi giorni, spegnendo ogni minimo focolaio ancora attivo, bonificando passo passo ogni area per evitare che con il caldo e l'arrivo del vento le fiamme possano prendere vita e bruciare le zone non ancora toccate dal fuoco. Oggi, infatti, sono previste temperature massime fino ai 40 gradi e è stata diramata una nuova allerta per pericolo alto di incendi, che interessa anche l'Oristanese e in particolare il Montiferru. (ANSA).