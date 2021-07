Usa: genero di Trump lascia la politica e si mette in affari

NEW YORK, 29 LUG - Jared Kushner sembra essere pronto a lasciarsi alle spalle la politica e a dedicarsi al mondo degli affari. Secondo i media americani, infatti, il genero ed ex consigliere dell'ex presidente Donald Trump, marito di Ivanka, vuole lanciare un'azienda di investimenti. Si chiamerà Affinity Partners con quartier generale a Miami e una sede anche in Israele per espandere il giro d'affari anche in India, nord Africa e l'area del Golfo Persico. Kushner ha passato gli ultimi sei mesi con la famiglia a Miami lavorando ad un suo libro sull'esperienza alla Casa Bianca. L'uscita è prevista per l'anno prossimo. (ANSA).