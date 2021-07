Camera: Fico, restituisce 35 mln allo Stato per terremotati

ROMA, 29 LUG - "La Camera dei deputati ha approvato con 390 voti a favore e nessuno contrario il Bilancio interno. Con il via libera restituiamo allo Stato 35 milioni di euro, che saranno destinati alle popolazioni terremotate. Questo significa raggiungere quota 300 milioni per le restituzioni dall'inizio della legislatura". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico commentando il via libera dell'Assemblea di Montecitorio sul bilancio interno. "Ci sono poi altri passaggi di cui vado orgoglioso, a partire dai concorsi che a distanza di 15 anni sono ripartiti e hanno permesso negli scorsi giorni l'ingresso a Montecitorio di nuovi assunti pronti a prendere servizio. Diversi inoltre gli ordini del giorno presentati dai deputati su cui lavoreremo nei prossimi mesi. Una priorità su tutte, sottolineata da vari gruppi parlamentari, resta quella dei collaboratori parlamentari su cui torneremo presto. C'è poi il tema delle audiotrascrizioni dell'attività parlamentare in commissione e in Aula su cui è attiva una sperimentazione. Infine la collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca". (ANSA).