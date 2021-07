Alluvione in Germania, oltre 42.000 bottiglie acqua da Fvg

UDINE, 29 LUG - Oltre 42.000 bottigliette d'acqua potabile spedite dal Fvg sono giunte questa mattina alla popolazione tedesca colpita dalle disastrose alluvioni che nei giorni scorsi hanno provocato oltre 160 morti nelle regioni Renania Palatinato e Nordreno-Vestfalia. E' l'esito di un'iniziativa congiunta di solidarietà realizzata dalle aziende friulane Ceccarelli Group (trasporti) e Goccia di Carnia (beverage), che si sono attivate per dare un aiuto alle popolazioni in difficoltà, dopo essersi informate sulle reali necessità in loco. Il trasporto organizzato è di 24 tonnellate, hanno riferito attraverso una nota l'ad di Goccia di Carnia Samuele Pontisso e il presidente di Ceccarelli Group Luca Ceccarelli, ossia "il massimo di peso consentito per poter uscire dall'Italia con carichi standard". Messa in moto la macchina organizzativa, la spedizione di Ceccarelli è partita alla volta di Meckenheim, località nei cui centri di smistamento le bottigliette d'acqua sono giunte oggi e da dove saranno distribuite in diverse aree circostanti. (ANSA).