Più tempo per invio spese sanitarie primo semestre 2021 (2)

ROMA, 28 LUG - Gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie avranno tempo fino al 30 settembre 2021 per inviare quelli relativi al primo semestre del 2021. Lo comunica una nota congiunta Mef-Agenzia delle Entrate. Per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria, - spiegano - il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 luglio 2021, nel modificare le scadenze già previste dal decreto dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, ha infatti differito al 30 settembre 2021 il termine previsto per la trasmissione al sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti obbligati. Il differimento del termine per l'invio dei dati del primo semestre del 2021 non comporta effetti sulla tempistica per l'elaborazione della dichiarazione precompilata 2022. (ANSA).