Fitd, approfondimenti su manifestazioni interesse per Carige

MILANO, 28 LUG - Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) e lo Schema Volontario, titolari dell'80% del capitale di Banca Carige, hanno "in corso approfondimenti" su "alcune manifestazioni di interesse", anche "parziali", ricevute per la loro quota mentre "con altri potenziali bidders sono in corso costanti contatti". "Con il supporto dell'advisor Deutsche Bank - si legge in una nota - stanno proseguendo le attività volte alla cessione della partecipazione complessivamente detenuta in Banca Carige" e "alla realizzazione di una business combination con partners in grado di valorizzare le potenzialità della banca". Nel frattempo il Fitd e lo Schema Volontario "hanno confermato alla banca il perdurante, pieno e convinto impegno nel sostegno di Banca Carige e degli interventi per proseguire nel processo di turn-around, di sviluppo commerciale, di efficientamento e di ottimizzazione del capitale della banca". (ANSA).