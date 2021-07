Covid: Salvini, no a obbligo vaccini, tutti i bimbi in classe

ROMA, 28 LUG - "Chiediamo il diritto per tutti i bimbi ad andare in classe, senza distinzioni e senza esclusioni". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. L'ipotesi di vaccino obbligatorio per il personale scolastico? "Io sono per le libertà. Non c'è il mondo diviso in No Vax e Sì Vax. Io mi sono vaccinato e invito tutti coloro che rischiano la vita a vaccinarsi ma nessuno mi convincerà mai che obbligare a vaccinare i bimbi di 12 anni sia una scelta utile. Le libertà per me sono sacre". (ANSA).