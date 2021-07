Acea: +15% utile netto in semestre, ricavi in crescita

ROMA, 28 LUG - Acea chiude i primi sei mesi dell'anno con un utile netto di Gruppo a 166 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2020, e i ricavi in aumento del 13% a 1,82 miliardi. In positivo anche Ebit a 310 milioni (10%) e Ebitda a 619 milioni (+9%). Lo rende noto la società dopo il cda che ha approvato la semestrale. "I risultati conseguiti nel primo semestre permettono di guardare positivamente e con ottimismo alla seconda parte dell'anno e ci consentono di rivedere al rialzo la guidance a livello di Ebitda", ha detto l'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola, commentando i conti. (ANSA).