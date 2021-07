Gb pensa di togliere quarantena per vaccinati da Ue e Usa

ROMA, 28 LUG - Il governo britannico discuterà oggi l'eliminazione della quarantena per gli stranieri vaccinati contro il Covid che arrivano nel Regno Unito dall'Unione europea e dagli Stati Uniti. Lo riferisce la Bbc citando fonti vicine al dossier. Entro il 31 luglio è prevista una revisione delle regole sugli ingressi internazionali e le compagnie aree stanno facendo pressione su Downing Street per un allentamento delle restrizioni. Al momento l'obbligo di quarantena è stato tolto solo per i britannici completamente vaccinati nel Regno Unito che rientrano dagli Usa e dall'Ue. L'esenzione non vale per i britannici vaccinati in un altro Paese. (ANSA).